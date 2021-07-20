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Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом

Сьогодні 09:01 Андрій Твердохліб 484 0
Редкач запустив благодійний аукціон з унікальним лотом

Український боксер легкої ваги Іван Редкач запустив благодійний аукціон, ціль якого врятувати життя маленького хлопчика - Павлика.

"Друзі, по-справжньому сильний не той, хто здобуває перемогу в боротьбі з сильним суперником, а той, хто використовує свою силу для допомоги слабшим, беззахисним, тим хто потребує підтримки.

Часто ми забуваємо саме про такий прояві сили.

Саме тому запрошую кожного з вас взяти участь в аукціоні "Ударна сила допомоги" і тим самим допомогти Павлику, який мужньо бореться за своє життя - @ help.pavlik.sma.

✔Лот для аукціону: рукавички з афтографом легендарного Менні Пак'яо.

✔Стартовая ціна: ....

✔Визначення переможця: аукціон триває до слова "СТОП", після чого учасник, який запропонував найбільшу суму стає переможцем і отримує лот після перерахування суми батькам Павлика і надання скриншота про оплату.

Знайомтеся - Павлик Мотичко з високогірного села Синевир (Закарпаття). У малюка - рідкісне генетичне захворювання, СМА, спінальна м'язова атрофія. При відсутності лікування діти з таким діагнозом рідко доживають до 3-х років. Батьки Павлика кілька років тому втратили старшого сина", - заявив боксер.

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