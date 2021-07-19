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ТОП-9 найбагатших спортсменів Олімпіади-2020

Сьогодні 18:30 Valeriy Ruchka 914 0
ТОП-9 найбагатших спортсменів Олімпіади-2020
Фото: Getty Image

Джерело - Чемпiон.

Відразу п'ятеро баскетболістів Національної баскетбольної асоціації (НБА) увійшли до списку найбільш високооплачуваних спортсменів Олімпіади-2020. До топ-9 увійшли також три представники тенісу і один гольфіст.

Рейтинг опублікувало авторитетне американське видання Forbes. Воно підрахувало заробітки спортсменів за останній рік (з травня 2020 року по травень нинішнього). У розрахунок бралися доходи від спортивної діяльності (зарплата, призові, бонуси) та рекламні надходження.

Відзначається, що всього представники рейтингу зуміли заробити 353 мільйони доларів.

Список дев'яти найбагатших спортсменів Ігор в Токіо має такий вигляд:

1. Кевін Дюрант (баскетбол, США) – $75 млн

2. Наомі Осака (теніс, Японія) – $60 млн

3. Дем'єн Ліллард (баскетбол, США) – $40,5 млн

4. Новак Джокович (теніс, Сербія) – $34,5 млн

5. Рорі Макілрой (гольф, Велика Британія) – $32 млн

6. Девін Букер (баскетбол, США) – $30,5

7. Кеі Нішікорі (теніс, Японія) – $30,5

8. Кріс Міддлтон (баскетбол, США) – $27 млн

9. Джру Голідей (баскетбол, США) – $23

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