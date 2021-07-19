Еліна Світоліна змінила прізвище після весілля

Перша ракетка України Еліна Світоліна змінила прізвище в соцмережах на Монфіс після заміжжя.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|3000
|На сайт
|3
|1500
|На сайт
Перша ракетка України Еліна Світоліна змінила прізвище в соцмережах на Монфіс після заміжжя.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua