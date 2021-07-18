У Олімпійському селищі встановили спеціальні ліжка проти сексу

Організатори Олімпійських ігор в Токіо, які відбудуться із 23 липня до 8 серпня, заборонили спортсменам займатися сексом під час змагань через коронавірус.

Щоб цього правила дотримувалися, вони пішли на крайні заходи, встановивши в кожній кімнаті Олімпійського селища так звані антисекс-ліжка.

Повідомляється, що максимальна вага, яку можуть витримати ліжка, зроблені з картону, дорівнює 200 кілограмів. Водночас вони ламаються в разі різких рухів.

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