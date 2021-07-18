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Український боксер яскраво нокаутував суперника у першому раунді

Сьогодні 12:05 Valeriy Ruchka 715 1
Український боксер яскраво нокаутував суперника у першому раунді

25-річний український боксер Федір Черкашин (18-0, 12 КО), здобув яскраву перемогу над 43-річним аргентинським ветераном Даніелем Бонеллі (24-9, 20 КО). Поєдинок, який відбувся у польському місті Сувалки, закінчився нокаутом.

Бій був зупинений суддею вже в першій трихвилинці. На старті протистояння наш співвітчизник відправив суперника на настил, виконавши потужний лівий хук, а потім притиснув його до канатів і добив серією ударів за десять секунд до кінця раунду.

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