Російській дівчині-бійцю MMA довелося повністю роздягнутися на зважуванні

Російській дівчині-бійцю змішаних єдиноборств (MMA) Діані Авсараговій довелося зняти з себе весь одяг, щоб успішно пройти зважування перед Bellator 262. На турнірі їй протистоятиме американка Габріелла Галфін.

На сторінці MMAJunkieDotCom в Instagram з'явилося відео з традиційної церемонії, в якій взяла участь росіянка. 22-річна спортсменка стала на ваги в рушнику, а потім скинула його, опинившись за ширмою.

Тільки так їй вдалося вкластися в ліміт вагової категорії. Авсарагова виступає в найлегшому дивізіоні (до 56,7 кілограмів).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua