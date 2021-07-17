На сайті УЄФА з'явилось відео з найкращими гольовими передачами чемпіонату Європи-2020. У список потрапив асист українського захисника Олександра Караваєва.

Динамівець після подачі з кутового зробив розкішну передачу п'яткою на капітана збірної Андрія Ярмоленка. Гравець Вест Гема результативно завершив атаку у грі другого туру групового раунду проти Північної Македонії.

Найкращі асисти Євро-2020

Мехле (Чехія)

Стерлінг (Англія)

Бейл (Уельс)

Забітцер (Австрія)

Караваєв (Україна)

Погба (Франція)

Торрес (Іспанія)

Де Брюйне (Бельгія)

Цубер (Швейцарія)

Роналду (Португалія)

Муньє (Бельгія)

Тріпп'є (Англія)

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