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Шалений асист Караваєва визнали одним з найкращих на Євро-2020

Сьогодні 11:44 Valeriy Ruchka 1097 0
Шалений асист Караваєва визнали одним з найкращих на Євро-2020

На сайті УЄФА з'явилось відео з найкращими гольовими передачами чемпіонату Європи-2020. У список потрапив асист українського захисника Олександра Караваєва.

Динамівець після подачі з кутового зробив розкішну передачу п'яткою на капітана збірної Андрія Ярмоленка. Гравець Вест Гема результативно завершив атаку у грі другого туру групового раунду проти Північної Македонії.

Найкращі асисти Євро-2020

Мехле (Чехія)

Стерлінг (Англія)

Бейл (Уельс)

Забітцер (Австрія)

Караваєв (Україна)

Погба (Франція)

Торрес (Іспанія)

Де Брюйне (Бельгія)

Цубер (Швейцарія)

Роналду (Португалія)

Муньє (Бельгія)

Тріпп'є (Англія)

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