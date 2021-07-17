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Легендарний голкіпер заспівав у популярному шоу

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Легендарний голкіпер заспівав у популярному шоу

Воротар Лаіцо Пепе Рейна незвичайним чином проводить відпустку під час міжсезоння.

38-річний голкіпер взяв участь в популярному іспанському шоу "Співак в масці".

Пепе Рейна в костюмі пінгвіна заспівав популярну іспанську пісню: "Hola, mi amor". За правилами співак повинен був зняти маску в кінці виступу.

Примітно, що комік Хосе Мота, який був одним з членів журі, під час виступу вгадав, що під маскою пінгвіна знаходиться Рейну. Всі інші судді припустили, що це був Андрес Іньєста.

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