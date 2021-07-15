Уболівальники Арсенала знущаються над колишнім гравцем Шахтаря

Атакувальний півзахисник лондонського Арсенала Вілліан, добре відомий в Україні виступами за донецький Шахтар, викликав насмішки у вболівальників своєю формою після повернення з літнього відпочинку.

На передсезонні збори "канонірів" 32-річний бразилець прибув з помітно набраною зайвою вагою. Вілліан вийшов у стартовому складі на контрольний матч проти Гіберніана і був замінений у перерві.

Уболівальники ж не могли впізнати реактивного бразильця та почали жартувати в соцмережах про "вагітність" і "пивний живіт".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua