Єлизавета ІІ побажала Англії удачі в фіналі

Королева Британії Єлизавета ІІ висловила підтримку збірній Англії з футболу перед фіналом Євро-2020.

"П'ятдесят п'ять років тому мені пощастило вручити Кубок світу Боббі Муру і я бачила, що означає для гравців, керівництва та персоналу досягти та виграти фінал великого міжнародного турніру з футболу.

Я та моя родина хочемо привітати вас з виходом у фінал чемпіонату Європи, а також побажати удачі з надією, що історія зафіксує не лише ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви продемонстрували", - додала Єлизавета.

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