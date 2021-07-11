У фіналі Кубка Америки Аргентина мінімально подолала Бразилію (1:0). Для лідера “біло-блакитних“ Ліонеля Мессі цей титул зі збірною став першим в його кар’єрі. 34-річний футболіст не став приховувати своїх емоцій і одразу після фінального свистка розплакався.

Разом із Барселоною Лео здобув 35 трофеїв, в той час, як з Аргентиною це перший титул за його 16-літню кар’єру зі збірною.

Також відзначимо, що для аргентинців ця перемога на великому міжнародному турнірі стала першою з 1993-го року.

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