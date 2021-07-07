97-річний тенісист з України потрапив до Книги рекордів Гіннеса

97-річний українець Леонід Станіславський потрапив до світового реєстру тенісистів-рекордсменів за версією Гіннеса серед тих, кому за 80 років.

У 2017 році Станіславського внесли до Книги рекордів України. Чоловік бере участь у тенісних змаганнях протягом останніх тридцяти років. Займається і взимку, і влітку.

У свої 97 років Станіславський готується до чемпіонату світу. Українець – незмінний учасник міжнародних турнірів у категорії 85+. Спортсмен – бронзовий призер чемпіонату Європи в Анталії у парному розряді в категорії 80+.

97-річному Леоніду доводилось грати навіть з гравцями, котрі молодші за нього на 10-15 років.

Крім того, Станіславський цікавиться й культурним дозвіллям. Чоловік відвідує поетичні й музичні клубні вечори, цікавиться виступами інших тенісистів тощо.

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