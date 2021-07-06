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Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово

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Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово

Колишній спортивний журналіст Ігор Мірошниченко висловив невдоволення тим, що сталося у Борисполі після прильоту збірної України.

В аеропорту зібралися уболівальники із національною символікою, щоб привітати команду. Однак, після заходу було помічено, що прапори викинули як сміття.

Громадський і політичний діяч, народний депутат України VII скликання Ігор Мірошниченко у себе на сторінці Facebook вказав, що для зустрічі команди Андрія Шевченка був задіяний адмінресурс.

"Ненавиджу, коли телебачення намагається пхати мені в голову фуфло. Як у колишнього телевізійника й політика, даруйте, в мене професійна деформація.

Тому, там, де більшість з вас бачить, як палкі вболівальники масово у аеропорту зустрічають національну збірну, я бачу лише організовану групу людей, яких чи то за гроші, чи за інші преференції, або з використанням адмінресурсу, привезли до аеропорту і роздали однаковісінькі новенькі прапори на новеньких вудочках.

Прапорів, як буває в таких випадках, більше, ніж прапороносців, тому доводиться носити по декілька в кожній руці. Ну, а коли місію виконано, національні прапори скидають додолу на купу, як сміття.

Саме оте сміття, за яке гравці і тренер збірної поліглот Андрюша Шевченко має всіх нас, українців. Бо виконавши обов‘язкову ритуальну процедуру з виконанням "славня", англо-італомовний головний тренер з Двірківщини не зміг вичавити з себе пару слів подяки українською тим, хто таки справді за збірну щиро вболівав і, можливо, серед організованої юрби щиро а не з примусу, затесався.

Доти, доки публічним рускаізичним особам в країні примусово не приставлять перекладачів, а ми не змусимо загальним осудом їхнього невігластва себе поважати, нічого в Україні не зміниться", - написав Мірошниченко.

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