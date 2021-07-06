 Челсі - головний клуб на Євро-2020 | Блоги | Champion.com.ua
Український клуб припинить своє існування - журналіст
Вчора 22:10 3176
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу. LIVE
Сьогодні 14:02 299
Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020
Сьогодні 13:45 6573
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 13:17 20811
УПЛ підтвердила перенесення матчу за Суперкубок України
Сьогодні 12:30 385
Тренер збірної Німеччини може очолити Росію
Сьогодні 11:25 1052
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн трансляція
Сьогодні 11:04 1980
Лунін отримає статус основного голкіпера Реала - Marca
Вчора 20:42 3245
Дружина Маліновського підтвердила сумну інформацію про здоров'я футболіста
Вчора 20:12 8842
Коваленко: Їду на збори з Аталантою
Вчора 19:55 1994
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі Valeriy Ruchka
Вчора 16:17 2095
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України Valeriy Ruchka
Вчора 15:22 1501 4
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 344
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:01 496
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 1148
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера Стас Лысак
Вчора 08:14 303
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою Андрій Твердохліб
04.07.2021 22:46 2006 1
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020 Стас Лысак
04.07.2021 22:35 365
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією Стас Лысак
04.07.2021 21:32 1354
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу Андрій Твердохліб
04.07.2021 17:18 1700 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Челсі - головний клуб на Євро-2020

Сьогодні 13:12 Стас Лысак 228 0
Хтось з гравців лондонського клубу точно виграє чемпіонат Європи
Челсі - головний клуб на Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі відправляв на Євро-2020 найбільшу кількість футболістів(15).

У півфінальних іграх між собою зіграю Італія - Іспанія та Англія - Данія, це означає, що один з представників "пенсіонерів" напевне виграє чемпіонат Європи-2020.

Лише 9 футболістів вигравали Євро та Лігу чемпіонів в один рік.

1964: Луїс Суарес (Інтер та Іспанія)

1988: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Беррі ван Арле, Гералд Ваненбург (ПСВ та Нідерланди)

2012: Фернандо Торрес, Хуан Мата (Челсі та Іспанія)

2016: Кріштіану Роналду, Пепе (Реал Мадрид та Португалія)

Віма Кіфта немає в списку, незважаючи на те, що він виграв Кубок європейських чемпіонів 1988 року в складі ПСВ, він не вийшов з лави запасних збірної Нідерландів у фіналі Чемпіонату Європи 1988 року.

У 2000 році така ж доля спіткала гравця мадридського Реала Ніколя Анелька в складі збірної Франції, а у його товариша по команді Крістіана Карембе справи йшли дещо гірше - він був невикористаним у фінальних матчах Ліги чемпіонів 2000 року і Євро-2000 (хоча за два роки до цього він виходив на поле, щоб виграти Лігу чемпіонів і чемпіонат світу 1998 року).

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()