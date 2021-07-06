Челсі - головний клуб на Євро-2020

Хтось з гравців лондонського клубу точно виграє чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі відправляв на Євро-2020 найбільшу кількість футболістів(15).

У півфінальних іграх між собою зіграю Італія - Іспанія та Англія - Данія, це означає, що один з представників "пенсіонерів" напевне виграє чемпіонат Європи-2020.

Лише 9 футболістів вигравали Євро та Лігу чемпіонів в один рік.

1964: Луїс Суарес (Інтер та Іспанія)

1988: Ханс ван Брекелен, Рональд Куман, Беррі ван Арле, Гералд Ваненбург (ПСВ та Нідерланди)

2012: Фернандо Торрес, Хуан Мата (Челсі та Іспанія)

2016: Кріштіану Роналду, Пепе (Реал Мадрид та Португалія)

Віма Кіфта немає в списку, незважаючи на те, що він виграв Кубок європейських чемпіонів 1988 року в складі ПСВ, він не вийшов з лави запасних збірної Нідерландів у фіналі Чемпіонату Європи 1988 року.

У 2000 році така ж доля спіткала гравця мадридського Реала Ніколя Анелька в складі збірної Франції, а у його товариша по команді Крістіана Карембе справи йшли дещо гірше - він був невикористаним у фінальних матчах Ліги чемпіонів 2000 року і Євро-2000 (хоча за два роки до цього він виходив на поле, щоб виграти Лігу чемпіонів і чемпіонат світу 1998 року).

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