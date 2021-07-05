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Світоліна, Харлан, Бех-Романчук та інші зірки в бікіні

Сьогодні 22:15 Андрій Твердохліб 125 0
Світоліна, Харлан, Бех-Романчук та інші зірки в бікіні

Джерело - Чемпіон.

5 липня 1946 року на показі мод в Парижі модель Мішель Бернардіні продемонструвала світові купальник, який отримав назву Бікіні.

Тому є привід насолодитися світлани зірок українського спорту в бікіні.

Еліна Світоліна

Ольга Харлан

Марина Бех-Романчук

Марта Костюк

Ольга Саладуха

Юлія Левченко

Анжеліка Терлюга

Оксана Бригадір

Діана Шостак

Ярослава Магучіх

Даяна Ястремська

Христина Стуй

Олена Хомрова

Юлія Єлістратова

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