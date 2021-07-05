Джерело - Чемпіон.
5 липня 1946 року на показі мод в Парижі модель Мішель Бернардіні продемонструвала світові купальник, який отримав назву Бікіні.
Тому є привід насолодитися світлани зірок українського спорту в бікіні.
Еліна Світоліна
Ольга Харлан
Марина Бех-Романчук
Марта Костюк
Ольга Саладуха
Юлія Левченко
Анжеліка Терлюга
Оксана Бригадір
Діана Шостак
Ярослава Магучіх
Даяна Ястремська
Христина Стуй
Олена Хомрова
Юлія Єлістратова
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