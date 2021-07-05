Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України

Джерело - Чемпiон.

Російський коментатор Дмитро Губернієв внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Таке рішення прийняло Міністерство культури та інформаційної політики.

Як зазначається на офіційному сайті Мінкульту, Губернієв поповнив чорний список 1 липня. Рішенням передбачається заборона розповсюдження і демонстрування фільмів, телепередач та інших кінопродуктів за участю 46-річного росіянина.

Ймовірно, причиною внесення Губернієва в даний перелік є його висловлювання щодо виступу збірної України на Євро-2020.

Так, раніше коментатор заявив, що українцям вдається домагатися успіхів нібито завдяки російській мові:

"О, велика і могутня російська мова, якою дає вказівки підопічним Андрій Шевченко. Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість, прекрасною російською! Російська мова – творець українського футбольного успіху".

Губернієв відреагував на те, що опинився в чорному списку. Він різко образив співробітників Мінкульту і назвав українців "братнім народом".

"Нас не розділити! Весь світ знає, як я підтримую українських спортсменів! У кожному своєму репортажі! Мінкульт України – це ви, ідіоти, створюєте загрозу для свого народу! Я плюю в ваші пики, Мінкульт України!" – написав журналіст.

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