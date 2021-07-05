Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера

Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес залишиться на своїй посаді.

Про це заявив глава Королівської бельгійської футбольної асоціації Пітер Боссарт.

"Завтра ми почнемо підготовку до осінніх матчів. Роберто Мартінес з нами. Офіційної заяви не буде, але немає причин змінювати тренерський штаб. Також у мене немає відчуття, що Мартінес подасть у відставку. Якоїсь окремої оцінки не буде, так як в нашій асоціації, як і в будь-якій добре функціонуючої компанії, є культура постійної оцінки", - заявив Боссарт.