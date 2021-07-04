Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пустпилася команді Англії в рамках чвертьфіналу Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка подякували вболівальникам за підтримку на чемпіонаті Європи.

Андрія Ярмоленко: "Наша подорож по Євро завершилася. У кожному матчі вся команда грала тільки на перемогу, щоб подарувати вболівальникам свято і емоції! Дякую за вашу підтримку, ми стали сильніше!"

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Микола Шапаренко: "Дякую вам за підтримку у продовж всього турніра".

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Тарас Степаненко: "Спектр емоцій, що було пережито за останній місяць, надзвичайно широкий. Були радість та біль, сміх і сльози, наснага та розчарування. Та основне, що залишилося - це величезна вдячність. Вдячність вболівальникам за те, що пережили всі ці емоції разом з нами. Стільки слів підтримки після поразки команди я ще не отримував ніколи. Дякую вам за це! Сьогодні ми з вами єдина та дружня футбольна родина".

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"Впевненний, що з такою підтримкою та командним духом нам під силу все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь. Бачивши вашу радість та ємоції після перемог на кожному куточку країни, Європи та Світу, розумієш заради чого ти граєш! Дякую, Україно!"

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