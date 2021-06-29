Гімн України перед матчем проти Швеції

На Гемпден-Парк у Глазго збірна України розпочала матч 1/8 Євро-2020 проти Швеції.

Гімн України перед поєдинком:

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