Гімн України перед матчем проти Швеції

На Гемпден-Парк у Глазго збірна України розпочала матч 1/8 Євро-2020 проти Швеції.
Гімн України перед поєдинком:
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На Гемпден-Парк у Глазго збірна України розпочала матч 1/8 Євро-2020 проти Швеції.
Гімн України перед поєдинком:
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua