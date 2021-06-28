Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили скандальному російському реперу Басті подарунок.

На своїй сторінці в Instagram Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus. На ній він позує в боксерській стійці.

"Спасибі за подгон", - прокоментував Баста, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Алєксандра Усика.

У відповідь Ломаченко написав: "З повагою Василь Михайлович".

На це звернув увагу активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці в Facebook.

"Малороси-боксери Ломаченко і Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Нехай програють кожен бій", - прокоментував Стерненко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua