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Ломаченко - Накатані: відео бою

Сьогодні 07:03 Андрій Твердохліб 1134 0
Ломаченко - Накатані: відео бою

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг Масайосі Накатані. рефері зупинив поєдинок у 9 раунді.

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