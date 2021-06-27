Ломаченко - Накатані: відео бою

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг Масайосі Накатані. рефері зупинив поєдинок у 9 раунді.

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