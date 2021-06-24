Оцінені шанси «Донбасу» у хокейній Лізі чемпіонів

Хокейний клуб "Донбас" буде представляти Україну у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2021/22, а беттинг-експерти оцінили перспективи донеччан у цьому змаганні вже зараз.

Як відзначають хокейні фахівці, "Донбасу" дещо пощастило з жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів, адже у суперники українському клубу дісталися команди, які не відносять до головних фаворитів турнірі. Мова про данський "Рунгстед", французький "Руан" та представника Австрії "Клагенфурт".

От і букмекерські аналітики оцінюють шанси "Донбасу" на вихід в плей-офф, куди потраплять дів кращі команди з квартету, як досить пристойні. Зокрема, саме в двійці кращих колективів квартету команду з України бачать аналітики компанії ПаріМатч, де завжди можна знайти великий вибір подій, пов’язаних як з хокеєм зокрема, так і зі спортом в цілому. Бажаючим відіграти свій стартовий бонус ПаріМатч у розмірі 100% від депозиту саме на ставці на вихід "Донбасу" з групи хокейної Ліги чемпіонів, варто знати, що їх шанси на успіх – близько 55%, що є досить непоганим показником.

А от у перемогу "Донбасу" в турнірі в цілому експерти не вірять. Тут команді з української ліги відводять усього лише 4% шансів на успіх. А тим, хто роздумує про експреси хокею на сьогодні та розглядає більш реальні варіанти у лінії на переможця Ліги чемпіонів, варто звернути увагу на такі команди як шведська "Фрелунда", або ж фінський "Лукко". Вірогідність загального успіху цих колективів значно вища – більше 15%.

Нагадаємо, що хокейна Ліга чемпіонів розігрується з 2014-го року. За шість повноцінних сезонів, які провели організатори турніру, чотири рази перемогу здобувала "Фрелунда", ще раз тріумфував інший шведський колектив – "Лулеа", а єдиною командою не із Швеції, якій підкорився титул, була фінська "Ювяскюля".

Для "Донбасу" цей сезон в хокейній ЛЧ буде дебютним. Свій перший матч команда проведе 3 вересня проти "Рунгстеда" на льоду київського "Палацу спорту".

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