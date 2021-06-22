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Євро-2020. Росія ганебно програла Данії та покинула турнір

Сьогодні 16:25 Стас Лысак 333 0
Євро-2020. Росія ганебно програла Данії та покинула турнір
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії розгромно поступилася Данії у рамках третього туру групового етапу Євро-2020.

Цей матч був визначальним для обох команд. Данці без очок зберігали шанси на вихід у плей-оф, а російській збірній вистачало нічиї для вирішення усіх задач.

Збірна Данії з перших хвилин захопила ініціативу, але росіяни надійно оборонялися.

Перший момент вдалося створити номінальним господарям поля. Головін класно по центру проривався і пробивав по воротах, але Шмейхель у падінні відбив м'яч ногами.

На 30-й хвилині Хейб'єрг потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч поруч зі стійкою пішов.

Данія продовжувала контролювати м'яч і на 38-й хвилині відкрила рахунок у матчі. Дамсгор прийняв м'яч перед штрафним майданчиком і пробив точно у кут воріт.

У другій половині російська збірна Росії почала грати трохи активніше, що дозволило данській команді користуватися вільними зонами та створювати моменти біля воріт суперника.

На 59-й хвилині данці подвоїли свою перевагу. Зобнін віддавав передачу на голкіпера, але не помітив Поульсена, який перехопив м'яч і пробив повз воротаря.

Збірна Росії пішла в атаку і навіть спромоглася заробити пенальті. Соболєв у боротьбі з Вестергором упав. Дзюба підійшов до м'яча і відіграв один гол.

Росіяни пійшли вперед, але нарвалися на контратаки суперника і пропустили ще двічі. Крістіансен з ходу потужно пробив після атаки другим темпом і прошив він Сафонова, який не встиг повернутися у центр власних воріт, а через дві хвилини Меле втікав у контратаку і сам вирішив пробити у ближній кут. Сафонов не встиг скластися просто і пропустив четвертий гол.

Збірна Данії розгромила Росію та вийшла у 1/8 на команду Уельса, а от росіяни посіли останнє місце та покинули турнір.

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