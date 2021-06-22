У Копенгагені сплюндрували пам’ятник Тарасові Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор.

Про це повідомляє Посольство України в Данії.

"Ймовірно в ніч проти понеділка 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія - Росія, було сплюндровано пам’ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у м.Копенгагені. Великий Кобзар був розфарбований у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - йдеться в повідомленні української дипустанови.

Посольство виступило з категоричним засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.

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