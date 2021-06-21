Джерело - Чемпіон.
Голу Романа Яремчука в ворота збірної Північної Македонії на Євро-2020 передувала просто геніальна комбінація у виконанні підопічних Шевченка.
Шедевр збірної України вмістився у 8! секунд.
1. Ілля Забарний виконує перший вертикальний пас на Зінченка:
2. Зіна третім дотиком віддає на фланг Ярмоленку:
3. Ярмола в один дотик виводить Яремчука віч-на-віч з голкіпером:
4. Яремчук в один дотик забиває у ближній кут:
Насолоджуємося!
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