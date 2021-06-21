Джерело - Чемпіон.

Голу Романа Яремчука в ворота збірної Північної Македонії на Євро-2020 передувала просто геніальна комбінація у виконанні підопічних Шевченка.

Шедевр збірної України вмістився у 8! секунд.

1. Ілля Забарний виконує перший вертикальний пас на Зінченка:

2. Зіна третім дотиком віддає на фланг Ярмоленку:

3. Ярмола в один дотик виводить Яремчука віч-на-віч з голкіпером:

4. Яремчук в один дотик забиває у ближній кут:

Насолоджуємося!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua