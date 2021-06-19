Джерело - Чемпіон.

Багатотисячна армія шотландських фанатів прибула у Лондон напередодні матчу збірних Англії та Шотландії(0:0)

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Кожен візит північних сусідів перетворюється на безлади в англійських містах.

Літак із шотландськими фанами по дорозі у Лондон.

Ось Тартанова Армія прибула до вокзалу.

Ну а далі шотландських фанів вже було не спинити.

Ну і звісно це переросло у бійку між англійськими фанатами та шотландськими.

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