Джерело - Чемпіон.
Багатотисячна армія шотландських фанатів прибула у Лондон напередодні матчу збірних Англії та Шотландії(0:0)
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Кожен візит північних сусідів перетворюється на безлади в англійських містах.
Літак із шотландськими фанами по дорозі у Лондон.
Ось Тартанова Армія прибула до вокзалу.
Ну а далі шотландських фанів вже було не спинити.
Ну і звісно це переросло у бійку між англійськими фанатами та шотландськими.
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