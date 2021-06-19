Джерело - Чемпіон.

Екснападник збірної України та київського Динамо особисто приїхав підтримати підопічних Андрія Шевченка в Бухарест на гру проти Північної Македонії. Компанію Мілі склали його агент Олександр Панков і колишній партнер по Динамо, македонець Горан Попов.

Після гри Мілевський попросив вибачення у збірної Македонії та жартома показав середній палець Попову.

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