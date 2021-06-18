Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук - один із героїв Євро-2020 у складі збірної України - у нападника вже 2 голи в перших двох іграє чемпіонату. Саме час познайомитись із головною опорою форварда - дружиною.

Про Христину Яремчук мало що відомо: дівчина старша за Романа на два роки, а почали зустрічатися вони коли футболістові було 16 років. За словами Романа, усі його кар'єрні сходження - це заслуга виключно Христини. Пара виховує сина, який народився влітку 2019 року.

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