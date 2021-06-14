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Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою

Сьогодні 19:06 Андрій Твердохліб 449 0
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Фото: УАФ

Джерело - Чемпіон.

Напередодні збірна України в драматичній грі програла збірній Нідерландів на чемпіонаті Європи.

Намагаємось розібратися в причинах поразки та жахливих помилках у захисті.

1. Ключовим епізодом у грі стала травма лівого вінгера Олександра Зубкова вже на 10-й хвилині гри. Замінивший його Марлос зіграв дуже слабко, якщо не сказати більше - провалив гру. І справа тут не безпосередньо в гравці Ференцвароша, а в тому, що це зламало всю структуру гри, яку повноцінно підопічні Шевченка так і не змогли нащупати. Марлос і раніше не вирізнявся швидкісними якостями та грою в захисті, а зараз взагалі. І якщо спробувати зрозуміти логіку Андрія Шевченка з виходом ексбразильця замість Зубкова можна, то чому не були внесені корективи в перерві гри - ні. Інертність Марлоса призвела до величезних проблем на лівому фланзі - хавбек, здається, взагалі не приймав участі в захисних побудовах, а Зінченко, який грав в опорній зоні лівіше, також мало чим допомагав Миколенку, фланг якого футболісти Помаранчевих розривали. Простими слова - Зінченко або малоефективно, або взагалі не встигав страхувати зону лівого захисника. За великим рахунком саме звідти ми отримали два перші голи.

До речі, щось подібне ми вже бачили у виконанні Марлоса в домашній грі з Португалією у відборі до Євро.

Так, Миколенко помилявся, грубо помилявся, але то лиш наслідок, а не причина. Хоча системність однакових помилок бека Динамо настрожує.

Команда та тренерський штаб виявились неготовими до форс-мажору вигляді травми Зубкова.

2. Коли вщухли емоції, передивившись гру в повторі стає очевидним, що до гри Георгія Бущана є претензії. Звісно феноменальні сейви в першому таймі не раз рятували нашу команду, але й помилок, притому результативних. Вочевидь, що епізод у якому нідерландці забивали перший гол - складний, але кіпер відбив (покотив) м'яча прямо по центру. Привіт Сергію Сидорчуку, який не встиг повернутися в опорну зону. А має встигати! Третій гол в наші ворота Жора організував за "спонсорства" Караваєва, який під пресингом віддав (а треба було вибивати, неважливо куди) м'яч Бущану, а голкіпер замість того щоб вибити снаряд куди подалі, зробив те, що зробив.

3. Вихід Шапаренка та перевід Зінченка суттєво підсилив гру та додав якості, чому Шевченко цього не зробив раніше - питання. Але тут потрібно брати до уваги й обмежений ресурс у керманича. Вочевидь, що вихід Шапаренка планувався ще до матчу і саме для підсилення гри.

4. А ось відверто слабка гра Маліновського і Зінченка стала неприємним сюрпризом. Не добігали, не допрацьовавили, місцями піжонились. Чи не в таких іграх, на таких турнірах треба доводити свій високий клас, лідерські якості? Питання риторичне. Хоча будемо об'єктивними, провальною гру центральних півзахисників теж не назвеш. Можливо, ми занадто багато чекаємо від них? Ні. Ми маємо право вимагати від них більш солідної і якісної гри у футбольці національеої збірної.

5. Проте не все так погано. У цілому, за таку збірну України - не соромно. Команда грала в футбол, намагалася грати активно, в атаку проти дуже молодої і талановитої збірної. Хлопці проявили характер, зуміли з рахунку 0:2 повернутися в гру та билися до кінця.

6. Дуже потішила гра лідера збірної Андрія Ярмоленка. Ярмола підтвердив свій високий клас не лише фантастичним голом, а й самовідданістю, боротьбою на кожному клаптику поля. Сімка збірної відпахав на всі сто.

Тож якщо думки в нашій редакції щодо найкращого гравця матчу роздилилися, то для мене Ярмоленко - гравець матчу.

P.S. За результат у футболі несе відповідальність, у першу чергу, головний тренер. Тому чекаю від Шевченка висновків, виправлення своїх помилок і більш якісної гри збірної в грі з Македонією.

З вірою у перемогу!

Андрій Твердохліб, Чемпіон.

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