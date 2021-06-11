Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію

На Lviv Fan Festival обіцяють безкоштовно 100 келихів пива за кожен гол збірної Бельгії у ворота Росії.

Про це організатори повідомили на офіційній сторінці фестивалю в Instagram.

"Хай вата палає, а пиво ся наливає! Вип'ємо за здоров'я Де Брейне і Лукаку!" – головне гасло матчу. Квитки у фан-зону стартують від 50 грн.

Нагадаємо, вищезгаданий поєдинок відбудеться у суботу, 12 червня. Початок зустрічі о 22:00.

View this post on Instagram A post shared by Рух до збірної! (@lvivfanfestival)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua