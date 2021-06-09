Дворазова чемпіонка світу з дзюдо 20-річна Дар'я Білодід, яка пропускає чемпіонат світу, що відбувається у Будапешті, показала, як розслабляється під час тренувального табору в Карпатах.

Природно, спортсменка не займається у спортзалі з раннього ранку до пізньої ночі, дозволяючи собі розслабитися. В один із днів Дар'я в супроводі друзів прийшла у караоке, де продемонструвала свої вокальні дані. Зокрема, Білодід виконала популярний у Росії хіт скандальної Ольги Бузової під назвою Водиця, розмістивши відео "виступу" на своїй сторінці в Instagram.

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