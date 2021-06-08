Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ

Джерело - Чемпіон.

Нова форма національної збірної України, презентована напередодні Євро-2020, викликала неймовірний ажіотаж у медіапросторі.

Окрім наших сусідів, у яких досі палає від зображення українського Криму та надпису "Слава Україні!, Героям Слава!", зарубіжні ЗМІ також звернули увагу на цю ситуацію.

Зібрали для вас найцікавіше.

CNN: Нова українська форма дратує Росію через Крим на мапі.

NBCNews:Нова джерсі збірної України на Євро-2020 викликає обурення в Росії.

Politico:Форма України на Євро-2020 розлючує Росію.

BBC News: Форма збірної України на Євро-2020 проковує обурення в Росії.

ESPN:Презентація нової форми збірної України викликає обурення в Росії.

The Athletic:Форма збірної України на Євро-2020 викликає обурення в Росії через наявність Криму.

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