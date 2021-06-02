Росіян відмовилися пускати на Євро-2020 в Данію

Джерело - Чемпiон.

Російські футбольні вболівальники остаточно втратили шанси відвідати матчі чемпіонату Європи-2020, які прийме Копенгаген. Зокрема, фанати з РФ не зможуть підтримати свою збірну у зустрічі з данцями, яка відбудеться в межах третього туру групового етапу на стадіоні Паркен 21 червня.

Про це російській стороні повідомив Європейський футбольний союз (УЄФА), куди представники РФ звернулися після відмови данської влади дозволити фанатам команди Станіслава Черчесова відвідати країну. Однак Міністерство закордонних справ Данії не стало робити винятків і змінювати правила в'їзду.

"З цього питання Данська футбольна асоціація звернулася до МЗС Данії, однак жодних винятків з чинних обмежень на перетин кордону надано не було", – прокоментували ситуацію в УЄФА.

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