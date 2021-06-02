Аншлаг. На хокейний матч Росія – Білорусь прийшов аж один уболівальник

На матч групового етапу чемпіонату світу з хокею 2021 року між збірними Російського олімпійського комітету та Білорусії прийшов лише один уболівальник.

При дозволеній місткості льодової арени у Ризі 1058 глядачів, на матчі була присутня лише 1 особа, а загалом було продано 2 квитки. Хтось ще купив і НЕ прийшов.

Квитки на матч коштували 110 євро, а на трибуни могли потрапити лише жителі Латвії, які пред'явили спеціальний сертифікат з щепленням від коронавірусу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua