Джерело - Twitter.

Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала шикарний перформанс після своєї перемоги в першому колі Ролан Гаррос над француженкою Бабель.

Під час традиційного автографа на телевізійній камері Еліна побажала успіху своєму нареченому в грі на одному із сусідніх кортів.

"Давай, Гаель" - написала Світоліна, намалювавши сердечко.

У матчі другого кола Світоліна зіграє проти американки Енн Лі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua