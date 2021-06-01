Джерело - Twitter.
Перша ракетка України Еліна Світоліна влаштувала шикарний перформанс після своєї перемоги в першому колі Ролан Гаррос над француженкою Бабель.
Під час традиційного автографа на телевізійній камері Еліна побажала успіху своєму нареченому в грі на одному із сусідніх кортів.
"Давай, Гаель" - написала Світоліна, намалювавши сердечко.
У матчі другого кола Світоліна зіграє проти американки Енн Лі.
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