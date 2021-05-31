 Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком | Блоги | Champion.com.ua
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Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком

Сьогодні 14:10 Valeriy Ruchka 484 1
Я ніколи не говорив поліції, що я хочу "пописяти", - Алієв прокоментував скандал із Шевчуком

Колишній футболіст київського Динамо Олександр Алієв закликав підтримати ексгравця збірної України В'ячеслава Шевчука, який напередодні в Києві попався п'яним за кермом.

На своєму YouTube-каналі Кент Алієв заявив про те, що сам не раз стикався з подібними ситуаціями. Він також додав, що футболісти будуть підтримувати Шевчука.

"Колись Шевчук сказав, що після ДТП Вакули в стані алкогольного сп'яніння Вакула повинен бути покараний. Не треба ніколи говорити! Всі ми не ідеальні. Але я ніколи не говорив міліції, поліції, що я хочу "пописяти". Був же на стадіоні, міг там спокійно попісяти. Все це бачили. Новина номер один перед чемпіонатом Європи. Але я хочу і підтримати Славу. Він ніколи не пив, завжди був в режимі, прес качав, спортивна людина. Але ось було 85 років його улюбленому клубу, і він вирішив потужно привітати.

Я теж потрапляв в такі ситуації, і Славуня різне говорив про мене. Так, це був мій мінус. Треба не говорити, а про себе думати. Але посміятися ми все можемо, це класно. А я хочу підтримати Славу. Йому зараз важко. Я цю ситуацію прекрасно розумію. У кожної людини бувають якісь ситуації, кожен може припуститися помилки. Але Слава, якщо хочеш "пописяти", сходи спочатку в туалет, а потім сідай в машину, - сказав Алієв в ефірі свого Youtube-каналу.

Нагадаємо, В'ячеслава Шевчука спіймано п'яним за кермом Porsche 911 на бульварі Лесі Українки в Києві. Ексфутболіст Шахтаря відмовився проходити тест на драгері, а також чинив опір. У результаті правоохоронці силою посадили його до поліцейської машини.

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