На 29 хвилині Жерар Морено відкриває рахунок у фінальному матчі Ліги Європи.
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|5
|2200
|На сайт
На 29 хвилині Жерар Морено відкриває рахунок у фінальному матчі Ліги Європи.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua