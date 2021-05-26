Ломаченко отримав подарунок від UFC

Український боксер Василь Ломаченко отримав подарункову форму від UFC.

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях показав, як розпаковує подарунок, який отримав від UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) та офіційного виробника екіпіровки головного промоушену змішаних єдиноборств - Venum.

"Я щойно отримав посилку від Venum та UFC. Давайте подивимося, що всередині. Можливо в майбутньому, коли-небудь, хто знає" - сказав Ломаченко про свій можливий виступ у UFC.

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Наразі Василь Ломаченко перебуває у США, де готується до поєдинку проти японця Масайоші Накатані, який відбудеться 26 червня у Лас-Вегасі.

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