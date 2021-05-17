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Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем

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Матч юних футболістів завершився масовим побоїщем

ФСК Форвард із Васильківа та ФК Фаворит із Борисполя зіграли матч чемпіонату Київської області U-17.

Гра завершилася без забитих м'ячів, але запам'яталася зовсім не футбольними моментами. Під час одного з єдиноборств у гравця Фаворита здали нерви, і він ударив свого опонента. Це спровокувало масову бійку, до якої долучилися навіть запасні обох команд.

За деякий час юнаків вдалося втихомирити. Вилучення отримали два футболісти.

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