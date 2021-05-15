Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський відзначився черговою результативною дією.

Уже на 9-й хвилині матчу 37 туру Серії А проти Дженоа українець віддав гольову передачу на Сапату.

Нагадаємо, Маліновський відзначається результативною дією в 10-му! матчі поспіль. Аталанта за два тури до завершення чемпіонату посідає 2 місце в турнірній таблиці.

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