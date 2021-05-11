Джерело - Чемпіон.

Голкіпер шведського Юргордена Алєксандр Васютін сконфузився в матчі чемпіонату Швеції проти Дегерфорса.

Під завісу зустрічі, яку Юргорден програв (2:0), росіянин придудрився пропустити гол з центру поля.

Пул N3: https://t.co/IMg2nZhKhJ «Простите, я играл в «Зените»: Уехавший в шведский «Юргорден» экс-вратарь «Зенита» Александр Васютин пропустил гол с центра поляhttps://t.co/VcXLZ0Gc17 pic.twitter.com/YAJXSRUABb — Александр Невский (@zidan_alex) May 10, 2021

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