 Фото дня. Шахтар приїхав на гру на автобусі 1973 року випуску | Блоги | Champion.com.ua
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Фото дня. Шахтар приїхав на гру на автобусі 1973 року випуску

Сьогодні 21:11 Valeriy Ruchka 168 0
Фото дня. Шахтар приїхав на гру на автобусі 1973 року випуску

На заключний матч сезону-2020/21 з Інгульцем донецький Шахтар приїхав на ретроавтобусі ЛАЗ-697М Турист 1973 року випуску. Цю поїздку приурочено до 85-річчя, яке клуб святкує цього року.

На такому ж транспорті "Шахтар" пересувався в 1970-х роках. Автобус в ідеальному стані та спеціально дообладнаний для футбольної команди, а на його кузов нанесено ретростилістику того часу.

Поїздка на ретроавтобусі від готелю Опера до Олімпійського викликала живі емоції гравців і тренерів Шахтаря.

– Відмінна ідея з автобусом! Ми ніби повернулись до романтичного минулого, – сказав захисник команди Сергій Кривцов. – Шахтар шанує своє минуле і любить дивувати вболівальників незвичайними історіями, надто до таких дат, як 85-річчя клубу.

Перший офіційний матч "гірники" провели 24 травня 1936 року. Саме ця дата вважається днем народження клубу.

 
 
 
 
 
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A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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