Джерело - Чемпіон.

Напередодні Асоціація спортивних журналістів визначила найкращих у 22 номінаціях (4 з яких для спортсменів) під час церемонії “Найкращі спортивні медіа- 2020”. Зазначимо, що наш сайт був серед трьох номінантів у номінації - Найкраще електронне медіа.

У церемонії нагородження взяли й уславлені українські спортсмени: Юлія Джима, Юрій Чебан, Жан Беленюк, Ольга Саладуха, Ілля Кваша та Анастасія Меркушина. Варто відзначити, що легенди української спортивної журналістики Валентин Щербачьов і Сергій Савелій отримали почесні відзнаки За великий внесок у спортивну журналістику України (лауреати). Найкращим журналістом 2020 року авторитетна комісія визнала Руслана свіріна.

Переможці Премії АСЖУ - Найкращі спортивні медіа / Ukraine Sports Media Award – 2020

Найкращий відео-репортаж: Дмитро Поворознюк (серіал "Футболіст");

Найкраще відео-інтерв’ю: Віктор Вацко (цикл інтерв’ю у програмі "Вацко Live");

Найкраще інтерв’ю: Євген Гресь (цикл інтерв’ю з видатними гравцями збірної України для сайту Zbirna.com);

Найкраще спорт-медіа в регіонах: програма Юрія Ілючека SportUkraineInternational (Кропивницький);

Найкраща спортивна прес-служба (федерації видів спорту): Прес-служба Української Асоціації футболу;

Найкраще електронне медіа: Sport.ua;

Найкраще друковане видання: журнал "Олімпійська Арена"

Спеціальна відзнака “За мужність та відданість професії" Газета “Спорта-арена”;

Найкраща спортивна редакція ЗМІ: "Спорт-сьогодні";

Найкращий спортивний телеканал або спортивна редакція ТБ: UA Спорт;

Найкращий спортивний радіо-проект: Планета спорту (Українське Радіо);

Найвища нагорода АСЖУ. Приз імені Ігоря Засєди "За честь і гідність у спортивній журналістиці" (лауреати):

Віктор Браницький

Юрій Ілючек

Євген Карельський

Найкращий молодий журналіст: Алла Васьковська

Фоторепортер року: Павло Кубанов

За великий внесок у спортивну журналістику України (лауреати):

Сергій Савелій

Валентин Щербачов

Найкращий футбольний журналіст року: Євген Гресь;

Медіа-подія року: фільм Володимира Мули "ЮКІ:історія перемог вільних українців";

Переможці в спортивних номінаціях

Найкраща команда року: Жіноча біатлонна четвірка – "бронза" чемпіонату світу -2020;

Найкращий тренер року: Вадим Крушинський (тренер Марини Бех-Романчук);

Людина спорту: Вадим Місюра, компанія "Паріматч";

Найкращий атлет року: Марина Бех-Романчук;

Найкращий журналіст / Приз Михайла Волобуєва: Руслан Свірін.

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