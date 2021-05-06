Непереможний український боксер Денис Берiнчик (15-0, 9 КО) заявив, що на тренуванні потрапив у перестрілку.

33-річний спортсмен виклав відео у себе в Instagram, де докладно описав подію.

"Здоров пацани! Я дивлюся у вас там уже тренування почалися. Збір розпочався. Вчора було ввечері три вогнепали. Дали всім ногу, одному стегно зламали, трофейну "берету" забрали. Садна у мене на ліктях і на колінах. Так що гоїмося", – сказав Берiнчик.

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