Джерело - Чемпіон.

Журналісти проєкту KYIV.LIVE дізнавалися як живе український боксер Олександр Усик. Дізнавшись адресу ексчемпіона світу, репортери запустили дрона над подвір'ям будинку спортсмена.

За інформацією джерела, будинок Усика загальною площею біля 300 квадтратних метрів у селі Ворзель (Київська область) розташований на участку в 8 соток. Також журналісти заявили, що будинок Усика коштує біля 300 тисяч доларів.

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