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Боєць UFC показав рентген жахливого перелому ноги

Сьогодні 13:23 Valeriy Ruchka 190 0
Боєць UFC показав рентген жахливого перелому ноги

Джерело - Чемпiон.

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Кріс Вайдман зазнав моторошної травми у бою проти Юраї Холла у рамках UFC 261. 36-річний американець зламав ногу.

Вайдман опублікував рентгенівські знімки свого страшного перелому ноги. Кріс показав свою ногу до та після оперативного хірургічного втручання.

За попередніми прогнозами лікарів, Кріс зможе пересуватися без милиць не раніше ніж через 8 тижнів. Повернутися до тренувань – у проміжку від пів року до 12 місяців.

 
 
 
 
 
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A post shared by Chris Weidman (@chrisweidman)

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