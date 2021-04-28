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Фубольний клуб оголисив про дуже дивну оренду

Сьогодні 10:00 Valeriy Ruchka 126 0
Фубольний клуб оголисив про дуже дивну оренду

На одне з тренувань футбольного клубу Торонто заглянув несподіваний гість - алігатор, який просто ходив по газону.

Футболісти спостерігали за твариною і весело обговорювали його, а також фотографувалися на його фоні.

Незабаром алігатор покинув поле, але в клубі цю ситуацію вирішили обіграти.

Через деякий час в соціальних мережах Торонто з'явилися повідомлення про те, що канадці орендували тварину.

"Важлива новина! Торонто домовився з Аллі Гатором про короткострокову оренду. Ласкаво просимо, Гатор", - йдеться в повідомленні клубу.

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