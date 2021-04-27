Джерело - Чемпіон.
У Великій Британії 34-річний наркодилер торгував забороненими препаратами, видаючи себе за легенду ММА Конора Мак-Грегора.
Про це повідомляють Вєсті Казахстана.
Марка Найя було затримано в лютому цього року в містечку Стенвелл. Під час затримання 34-річний наркодилер намагався позбутися пакет з наркотиками та два мобільних телефони. І найцікавіше - представився легендарним ірландським бійцем. Під час обшуку в будинку Найя було знайдено норкотичні речовини з підписом Mcgregor Enterprise.
Марка Найя засудили на два роки та 9 місяців позбавлення волі.
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