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Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора

Сьогодні 18:33 Андрій Твердохліб 146 0
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора

Джерело - Чемпіон.

У Великій Британії 34-річний наркодилер торгував забороненими препаратами, видаючи себе за легенду ММА Конора Мак-Грегора.

Про це повідомляють Вєсті Казахстана.

Марка Найя було затримано в лютому цього року в містечку Стенвелл. Під час затримання 34-річний наркодилер намагався позбутися пакет з наркотиками та два мобільних телефони. І найцікавіше - представився легендарним ірландським бійцем. Під час обшуку в будинку Найя було знайдено норкотичні речовини з підписом Mcgregor Enterprise.

Марка Найя засудили на два роки та 9 місяців позбавлення волі.

Впізнаєте де хто?

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