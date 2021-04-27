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Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського

Сьогодні 09:10 Андрій Твердохліб 91 0
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського

Джерело - Чемпіон.

Поки Руслан Маліновський феєрить в Італії та готується до чемпіонату Європи, знайомимо вас із дівчиною, яка надихає півзахисника збірної України.

Роксана Маліновська народилася в українському Севастополі. За словами самої дівчини, у неї українське переважно українське коріння, хоча й не виключає грецьку кров. Дівчина дуже серйозно займалася бальними танцями, тому прекрасно розуміє, яке воно - спортивне життя. Роксана при першій же можливості підтримує чоловіка особисто на стадіоні. Пара виховує доньку Олівію.

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