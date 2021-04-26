 Ювентус привітав Заварова з ювілеєм. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Ювентус привітав Заварова з ювілеєм

Сьогодні 17:57 Valeriy Ruchka 296 0
Ювентус привітав Заварова з ювілеєм

Туринський Ювентус в соціальних мережах привітав з ювілеєм колишнього гравця Динамо Олександра Заварова, якому сьогодні виповнилося 60-років.

Відзначимо, що Заваров перейшов з Динамо в Ювентус влітку 1988 року за еквівалент 4,35 млн євро і зіграв за італійський клуб 76 матчів, забивши 13 голів і віддавши 4 асисти.

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