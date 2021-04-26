Туринський Ювентус в соціальних мережах привітав з ювілеєм колишнього гравця Динамо Олександра Заварова, якому сьогодні виповнилося 60-років.

Відзначимо, що Заваров перейшов з Динамо в Ювентус влітку 1988 року за еквівалент 4,35 млн євро і зіграв за італійський клуб 76 матчів, забивши 13 голів і віддавши 4 асисти.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua